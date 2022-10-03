Американский тренер вошел в новый штаб "Киев-Баскета"

Специалист из США стал ассистентом главного тренера "пчел". Перед новым сезоном столичный клуб возглавил Владимир Холопов, заменив в должности Айнарса Багатскиса.

Мерфи в течение длительного времени работал в Украине. Он тренировал юношеские сборные разных возрастов (U-14, U-15, U-16, U-18) и организовывал тренировочные лагеря для детей. Также американец несколько сезонов входил в тренерский штаб "Николаева", а в структуре киевского "Будивельника" выиграл Кубок Украины-2021.

В "Киев-Баскете" Мерфи, как и бывший многолетний вождь женской команды Холопов, тоже не новый человек. Когда-то он занимал должность руководителя детской академии "пчел".

Ранее "Черкасские Мавпы" назначили Ступенчука главным тренером команды. И "Киев-Баскет", и "Мавпы" вошли в предварительный список участников украинской Суперлиги на сезон 2022/23.