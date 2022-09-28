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Аутсайдер баскетбольной Суперлиги выбрал тренера на новый сезон

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Черкассы, Среда 28 сентября 2022 15:27
Аутсайдер баскетбольной Суперлиги выбрал тренера на новый сезон Фото: Георгий Ступенчук (крайний справа) в тренировочном процессе (mavpabasket.com)
Автор: Антон Федорцив

В грядущий сезон чемпионата Украины "Черкасские Мавпы" поведет новый главный тренер. Им стал Георгий Ступенчук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Отечественный специалист пошел на повышение. В структуре черкасчан он оказался в 2018 году.

Ступенчук заменил в должности главного тренера Максима Михельсона. В августе 2020-го новый наставник "Мавп" возглавил резервную команду и отработал два сезона во главе дубля. Ранее он тренировал "Днепр" и "Днепр-Азот" в Суперлиге, а также команды Высшей лиги – "Кремень" и "Золотой Век".

"Черкасские Мавпы" вызвались сыграть в Суперлиге в сезоне 2022/23. В прерванной полномасштабной агрессией РФ прошлой кампании черкащане заняли предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице.

Ранее столичный "Будивельник" определился с местом базирования в новом сезоне. "Гладиаторы" будут тренироваться и играть матчи в Риме. Киевский клуб сыграет в Кубке Европы ФИБА, Балканской лиге (БИБЛ) и Европейской Северной баскетбольной лиге (NEBL).

К слову, баскетбольная сборная Украины попала в топ-30 обновленного рейтинга ФИБА.

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