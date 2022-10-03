"Киев-Баскет" назначил главным тренером экс-наставника женской команды

В грядущий сезон баскетбольной Суперлиги столичный "Киев-Баскет" поведет новый тренерский штаб во главе с Владимиром Холоповым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

52-летний специалист оформил возвращение в мужской баскетбол. В последние пять лет он работал с женской командой "пчел" и привел девушек к двум чемпионским титулам.

Холопов заменил в должности Айнарса Багатскиса. Латвийский тренер отработал с "Киев-Баскетом" три сезона. Прерванный полномасштабным вторжением РФ в Украину сезон 2021/22 столичный клуб завершил третьим после "Прометея" и "Будивельника".

Тренерская карьера Холопова связана с "Черкасскими Мавпами". Там он начал работу в 2006 году с должности ассистента главного тренера, был и. о. наставника команды, а в 2009-2012 гг. и 2013-2014 гг. работал с основой черкасчан. В сезоне 2009/10 "Мавпы" во главе с Холоповым триумфовали в Высшей лиге, пройдя сезон без поражений.

Ранее "Черкасские Мавпы" назначили Ступенчука главным тренером команды. И "Киев-Баскет", и "Мавпы" вошли в предварительный список участников украинской Суперлиги на сезон 2022/23.