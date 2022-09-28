"Будивельник" подыскал временный дом в Европе

Столичный "Будивельник" во время сезона 2022/23 будет готовиться к матчам на базе одной из лучших баскетбольных академии Старого света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukrbasket .

"Гладиаторы" будут базироваться в Риме. Тренироваться и играть в новом сезоне киевский клуб будет на базе представителя 2-го дивизиона Италии – "Стеллы Адзурры Ромы",

"Когда мы узнали о конкретной ситуации с "Будивельником", то решили внести свой вклад в полном духе международного масштаба нашего клуба. Мы гордимся тем, что можем сделать наши ресурсы и энергию доступными для украинского клуба в течение сезона", – заявил гендиректор итальянцев Хулио Тровато.

Накануне "Будивельник" получил место в группе Кубка Европы ФИБА. Параллельно столичный клуб будет выступать в Балканской лиге (БИБЛ) и Европейской Северной баскетбольной лиге (NEBL). Тем временем составленная из перспективных украинцев команда выступит в Суперлиге.

Летом "гладиаторов" возглавил Валерий Плеханов. С предыдущего сезона в составе "Будивельника" остались украинцы Близнюк и Грицак, а также легионеры Гудвин и Браун. Перед новым сезоном ряды команды пополнили Бобров, Крутоус, Тыртышник, Барбер, Бергаменескел, Грант, Маяускас.