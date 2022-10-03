Американський тренер увійшов у новий штаб "Київ-Баскета"

Американський фахівець Терренс Мерфі приєднався до оновленого тренерського штабу столичного "Київ-Баскета".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Фахівець зі США став асистентом головного тренера "бджіл". Перед новим сезоном столичний клуб очолив Володимир Холопов, замінивши на посаді Айнарса Багатскіса.
Мерфі впродовж тривалого часу працював в Україні. Він тренував юнацькі збірні різних вікових категорій (U-14, U-15, U-16, U-18) та організовував тренувальні табори для дітей. Також американець кілька сезонів входив до тренерського штабу "Миколаєва", а в структурі київського "Будівельника" виграв Кубок України-2021.
У "Київ-Баскеті" Мерфі, як і колишній багаторічний керманич жіночої команди Холопов, теж не нова людина. Колись він обіймав посаду керівника дитячої академії "бджіл".
Раніше "Черкаські Мавпи" призначили Ступенчука головним тренером команди. І "Київ-Баскет", і "Мавпи" ввійшли в попередній список учасників української Суперліги на сезон 2022/23.
До слова, раніше столичний "Будівельник" визначився з місцем базування у новому сезоні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.