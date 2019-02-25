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Американський есмінець Donald Cook зайшов в порт Одеси


Есмінець пробуде в Одесі три дні - до 27 лютого включно

Американский ракетный эсминец USS Donald Cook вошел сегодня, 25 февраля,  утром в Одесский морской торговый порт. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Думская.

Издание пишет, что эсминец пришвартовался у 16-го причала Морвокзала.  Он пробудет в Одессе три дня - до 27 февраля включительно.

Командование 6-го флота США сообщает, что эсминец прибыл, чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе". Он уже поучаствовал в маневрах с фрегатом TCGFatih (F242) военно-морских сил Турецкой Республики. Подобные учения будут проведены и с кораблями украинских Военно-морских сил.

Напомним, 19 февраля американский эсминец USS Donald Cook направился в Черное море через пролив Дарданеллы.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие военных кораблей НАТО в Черном море из-за российской агрессии.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен наращивать военное присутствие в Черном море в ответ на нарушение Россией международных норм. В частности, Столтенберг отметил, что возведение Москвой моста над Керченским проливом не соответствует нормам права, так как контроль России над Крымом был установлен незаконным путем.

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