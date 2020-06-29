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Американський добувач сланцевої нафти подав заяву про банкрутство

Новини » Фінансова криза 2020     29.06.2020 - 07:54
Американський добувач сланцевої нафти подав заяву про банкрутство
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Компанія розраховує погасити заборгованість у 7 млрд доларів

Американська компанія Chesapeake Energy, яка є одним з піонерів у сфері видобутку сланцевих нафти і газу, подала добровільне клопотання про реорганізацію. Клопотання подано в суд у справах про банкрутство Сполучених Штатів.

Про це пише DW.

Наголошується, що процедура дозволить погасити заборгованість у 7 млрд доларів.

Компанія уклала угоду з кредиторами про надання 925 млн доларів. Її збитки в першому кварталі 2020-го перевищили 8 млрд доларів. Курс акцій компанії на Нью-Йоркській фондовій біржі з початку року впав з приблизно 183 до 12 доларів. Зобов'язання Chesapeake Energy і її активи сумарно складають більше 10 млрд доларів США.

РБК-Україна писало, що нафта дешевшає на тлі побоювань другої хвилі епідемії.

Як повідомлялося, Goldman Sachs підвищив свої прогнози цін на нафту на 2020 рік.

Раніше у Канаді закрили нафтопровід компанії Trans Mountain.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України нефтьМіністерство фінансів України
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