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У Канаді закрили нафтопровід Trans Mountain через розлив нафти

Новини » Надзвичайні події     14.06.2020 - 08:21
У Канаді закрили нафтопровід Trans Mountain через розлив нафти
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Розлив вдалося локалізувати

У Канаді закрили нафтопровід компанії Trans Mountain в місті Абботсфорд після розливу нафти. Розлив поки вдалося локалізувати.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Інцидент стався 13 червня близько 19:30 за київським часом. В центр управління надійшов сигнал тривоги. У зв'язку з цим у компанії вирішили перекрити нафтопровід. Для ліквідації наслідків події на місце виїхали фахівці.

На цю мить часу розлив вдалося локалізувати, ведуться очисні роботи. Відзначається, що витік не становить загрози для живих людей, що живуть поблизу.

По трубопроводу Trans Mountain нафтопродукти надходять з провінції Альберта в Британську Колумбію.

Нагадаємо, раніше на родовищі нафти в Росії витекло близько 10 тонн палива.

РБК-Україна писало, що нещодавно країни ОПЕК+, до групи яких входить і Росія домовилися продовжити скорочення видобутку нафти до кінця липня.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України нефтьКанадаэкология
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