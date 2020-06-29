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Американский добытчик сланцевой нефти подал заявление о банкротстве

Новости » Финансовый кризис 2020     29.06.2020 - 07:54
Американский добытчик сланцевой нефти подал заявление о банкротстве
Фото: добыча нефти (OilNow)

Компания рассчитывает погасить задолженность в 7 млрд долларов

Американская компания Chesapeake Energy, являющаяся одним из пионеров в сфере добычи сланцевых нефти и газа, подала добровольное ходатайство о реорганизации. Ходатойство подано в суд по делам о банкротстве Соединенных Штатов.

Об этом пишет DW.

Отмечается, что процедура позволит погасить задолженность в 7 млрд долларов..

Компания заключила соглашение с кредиторами о предоставлении 925 млн долларов. Ее убытки в первом квартале 2020-го превысили 8 млрд долларов. Курс акций фирмы на Нью-Йоркской фондовой бирже с начала года рухнул с примерно 183 до 12 долларов. Обязательства Chesapeake Energy и ее активы суммарно составляют более 10 млрд долларов США.

РБК-Украина писало, что нефть дешевеет на фоне опасений второй волны эпидемии.

Как сообщалось, Goldman Sachs повысил свои прогнозы цен на нефть на 2020 год.

Ранее в Канаде закрыли нефтепровод компании Trans Mountain.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины нефтьМинистерство финансов Украины
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