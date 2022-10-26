Американський автовиробник Ford продав свій бізнес в Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії, яку приводить видання Reuters.

"Акції Ford будуть передані спільному підприємству за номінальною вартістю", - заявили в компанії.

Також компанія додала, що зберігають за собою право викупити їх протягом 5 років "у разі зміни глобальної ситуації". У березні компанія оголосила про повне зупинення своєї діяльності в Росії.

Ford слідом за американськими фірмами, включаючи Cisco Systems Inc та Nike Inc, оголосив про вихід з Росії після того, як західні країни ввели санкції проти РФ у зв'язку з її вторгненням в Україну, що зробило практично неможливим ведення бізнесу виробниками у Росії.

Ford Motor Company

Американська автомобілебудівна компанія, виробник автомобілів марки "Форд". У 1903 компанію заснував Генрі Форд. Компанія здобула популярність, коли першою у світі застосувала поточний метод виробництва: класичний автоскладальний конвеєр.

Ford є четвертим автовиробником у світі за обсягами випуску після Toyota, General Motors і Volkswagen. У 2005 компанією (разом з контрольованими марками) було продано 6,8 млн машин. Дохід тоді склав 178,1 млрд доларів.

В Росії у компанії було два заводи, а саме у Всеволожську та Єлабузі. Виробничі потужності заводу у Всеволожську 2013 року були завантажені менш ніж на дві третини. За січень-лютий 2014 продажі моделі Ford Focus, яка виробляється у Всеволожську, в цілому по Росії впали на 40 %. У зв'язку з чим завод у Всеволожську з 22 квітня 2014 зупинив виробництво і скоротив 700 співробітників у рамках "програми з оптимізації витрат".