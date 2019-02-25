Американський авіаносець встане на рекордно довгий ремонт

Ілюстративне фото (oruzhie.info)

Це рекордний в історії американського флоту термін ремонту

Американський авіаносець George H. W. Bush прибув у верф Норфолка для планового технічного обслуговування, який триватиме 28 місяців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Naval Today.

Як повідомляється, це рекордний в історії американського флоту рядків ремонту.

Повідомляється, що основне навантаження ляже на персонал Військово-морської верфі Норфолка.

Решту робіт візьмуть на себе сторонні підрядники.

Нагадаємо, американський атомний авіаносець John C. Stennis увійшов у води Перської затоки разом з супроводжуючою його групою кораблів.

Також повідомлялося, що американський атомний авіаносець "Гаррі Трумен" вперше за останні майже три десятиліття перетнув Північний полярний круг, увійшовши в Арктику.