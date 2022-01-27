В ЄС запросили у банків план на випадок відключення Росії від SWIFT

Європейський Центробанк попередив фінансові організації Європи, представлені в Росії, про ризики, які для них несуть санкції у разі вторгнення в Україну. ЦБ попросив банки повідомити, як вони будуть діяти в цьому випадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Зокрема, регулятор цікавиться, які дії будуть робити банки, якщо російські організації будуть відрізані від системи SWIFT.

"Запити до банків показують, що ЄЦБ хоче упевнитися, що європейські банки можуть дотримуватися санкційний режим і в змозі швидко припинити відносини з клієнтами, з якими їм заборонено мати справу", - пише газета.

Найбільш значні ризики, пов'язані з можливими санкціями, несуть банки з великою російською присутністю, наприклад, Американський Citi, французький Sociеtе Gеnеrale, австрійський Raiffeisen і італійський UniCredit. Регулятор також запросив інформацію про ризики, пов'язані з Росією і Україною, у німецького Deutsche Bank і голландського ING.

Як пише Financial Times з посиланням на дані Банку міжнародних розрахунків, російські юридичні та фізичні особи винні міжнародним банкам, включаючи їх дочірні російські структури, близько 121 млрд доларів. Крім цього 128 млрд доларів зберігається на депозитах.

Найбільший ризик несе банк Sociеtе Gеnеrale - 2,6 млрд євро, наводить газета інформацію JP Morgan. Ризик для Raiffeisen становить 1,9 млрд, UniCredit - 1,4 млрд.

Член керівництва одного з банків сказав Financial Times, що основний системний ризик, що виникає через санкції, пов'язаний з відключенням Росії від SWIFT. За його словами, це може вплинути на всю російську банківську систему.

Крім того, він бачить додатковий ризик для європейських банків в тому, що вторгнення в Україну може послабити курс рубля і таким чином відбитися на вартості акцій їхніх дочірніх російських підрозділів.