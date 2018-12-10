Американські компанії домінують на світовому ринку зброї з часткою вище 50%, - SIPRI

Ілюстративне фото (bodyguards.com)

Найбільші американські корпорації збільшили продажі зброї і займають 57% ринку

Американська компанія Lockheed Martin зберегла перше місце в світовому рейтингу виробників зброї за 2017 рік з продажами 44,9 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг Топ-100, оприлюднений Стокгольмським міжнародним інститутом досліджень проблем миру (SIPRI).

У 2017 році американські компанії продовжили лідирувати в рейтингу. Всього до Топ-100 увійшли 42 компанії з США. У 2017 сукупний обсяг продажу озброєнь американськими компаніями виріс на 2,0% і склав 226,1 млрд доларів, або 57% від загального обсягу продажів у рейтингу SIPRI Топ-100. П'ять американських компаній увійшли в десятку найбільших військово-промислових компаній.

Український концерн "Укроборонпром" скоротив продажі озброєнь з 1,060 млрд доларів до 1,020 млрд доларів і опустився з 79-го на 81-е місце.

www.sipri.org

Загальний обсяг продажів у світі збільшився на 2,5% порівняно з 2016 роком, і на 44% у порівнянні з 2002 роком. Зростання обсягу продажів озброєнь і військових послуг в Топ-100 спостерігається третій рік поспіль, відзначають укладачі рейтингу.

Обсяг продажу озброєнь російськими компаніями склав 9,5% від загального обсягу продажів у рейтингу SIPRI Топ-100. Це зробило Росію другим за величиною виробником озброєнь в рейтингу Топ-100 в 2017 - з 2002 дану позицію займала Велика Британія. У 2017 сукупний обсяг продажу зброї 10 російських компаній, що входять в Топ-100, збільшився на 8.5% і склав 37,7 млрд доларів.

SIPRI визначає "продажі озброєнь і послуг військового призначення" як продажі військових товарів та послуг військовим споживачам, включаючи продажу як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. База даних SIPRI з військової промисловості була створена в 1989 році.

Нагадаємо, що за даними SIPRI, Україна зайняла 11-е місце серед світових експортерів зброї за останні п'ять років.

Зазначимо, що за даними SIPRI, дев'ять світових ядерних держав до початку 2018 року мали у своєму арсеналі 14 465 ядерних боєголовок, що на 470 одиниць менше, ніж у попередньому році.