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Ядерні країни збільшують витрати на озброєння, - SIPRI

НовиниПолітика    18.06.2018 - 06:38
Фото: ядерна зброя (offroadvehicle.ru)
Фото: ядерна зброя (offroadvehicle.ru)

США мають намір до 2026 року виділити на програму модернізації близько 400 млрд доларів

Ядерні держави збільшують витрати на модернізацію свого арсеналу. Про це йдеться в доповіді Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (SIPRI), передає DW.

Так, в 2018 році кількість ядерних боєголовок у світі знову незначно знизилася. Дев'ять світових ядерних держав до початку 2018 року мали у своєму арсеналі 14 465 ядерних боєголовок, що на 470 одиниць менше, ніж у попередньому році. За оцінками дослідників, 3 750 ядерних боєголовок знаходяться в повній бойовій готовності.

Зазначено, що у порівнянні з 1980-ми, коли у світі налічувалося більше 70 тисяч ядерних зарядів, обсяги озброєння сильно знизилися. Значну роль у цьому процесі зіграв договір про ядерне роззброєння, укладений між Росією і США в 2010 році. Однак саме на частку цих держав досі припадає майже 92% всього обсягу ядерної зброї.

Повідомляється також, що США мають намір до 2026 року виділити на програму модернізації близько 400 млрд доларів. Згідно інформації Міноборони США, влада залишаэ за собою право на розробку нової ядерної зброї. Інші ядерні держави, серед яких Індія, Пакистан і Китай, також мають намір розробляти нові види ядерного озброєння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що світові ядерні держави на тлі скорочення стратегічних оборонних арсеналів інвестують в модернізацію ядерної зброї.

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Теги публікації: Збройні сили України, ядерное оружие  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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