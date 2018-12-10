Американские компании доминируют на мировом рынке оружия с долей выше 50%, - SIPRI

Иллюстративное фото (bodyguards.com)

Крупнейшие американские корпорации увеличили продажи оружия и занимают 57% рынка

Американская компания Lockheed Martin сохранила первое место в мировом рейтинге производителей оружия за 2017 год с продажами 44,9 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Топ-100, обнародованный Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI).

В 2017 году американские компании продолжили лидировать в рейтинге. Всего в Топ-100 вошли 42 компании из США. В 2017 совокупный объем продаж вооружений американскими компаниями вырос на 2,0% и составил 226,1 млрд долларов, или 57% от общего объема продаж в рейтинге SIPRI Топ-100. Пять американских компаний вошли в десятку крупнейших военно-промышленных компаний.

Украинский концерн "Укроборонпром" сократил продажи вооружений с 1,060 млрд долларов до 1,020 млрд долларов и опустился с 79-го на 81-е место.

www.sipri.org

Общий объем продаж в мире увеличился на 2,5% по сравнению с 2016 годом, и на 44% по сравнению с 2002 годом. Рост объема продаж вооружений и военных услуг в Топ-100 наблюдается третий год подряд, отмечают составители рейтинга.

Объем продаж вооружений российскими компаниями составил 9,5% от общего объема продаж в рейтинге SIPRI Топ-100. Это сделало Россию вторым по величине производителем вооружений в рейтинге Топ-100 в 2017 - с 2002 данную позицию занимала Великобритания. В 2017 совокупный объем продаж оружия 10 российских компаний, входящих в Топ-100, увеличился на 8.5% и составил 37,7 млрд долларов.

SIPRI определяет "продажи вооружений и услуг военного назначения" как продажи военных товаров и услуг военным потребителям, включая продажи как на внутреннем, так и на внешнем рынках. База данных SIPRI по военной промышленности была создана в 1989 году.

Напомним, что по данным SIPRI, Украина заняла 11-е место в числе мировых экспортеров оружия за последние пять лет.

Отметим, что по данным SIPRI, девять мировых ядерных государств к началу 2018 года имели в своем арсенале 14 465 ядерных боеголовок, что на 470 единиц меньше, чем в предыдущем году.