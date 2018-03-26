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Україна у списку світових експортерів зброї зайняла 11 місце

НовиниЕкономіка    26.03.2018 - 12:41
Фото: зброя (РБК-Україна)
Фото: зброя (РБК-Україна)

Україна забезпечує 1,7% усього світового експорту зброї

За останні п'ять років Україна зайняла 11 місце серед світових експортерів зброї. Про це зазначено у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI), передає "Новое время".

Крім того, Україна забезпечує 1,7% усього світового експорту. При цьому основним ринком експорту українських озброєнь залишається Російська Федерація (з урахуванням офіційних договорів, проведених до початку дії заборони на експорт в Росію товарів військового призначення в 2014-му році).

Головним експортером зброї у світі за останні п'ять років є Сполучені Штати Америки (США), а головним покупцем США є Саудівська Аравія - 18% американського експорту зброї поставляється в цю країну.

Другим у світі експортером зброї є Росія, її частка становить 22% за останні п'ять років (порівняно з 2008-2012 роками російський експорт зброї скоротився на 7,1%).

Все - 35% - російського зброї поставляється в Індію. Частка військових витрат у Росії становить 5,3% її ВВП 2016 року.

На третьому місці серед світових експортерів зброї Франція (6,7%). Споживачем 25% французької зброї став Єгипет.

Нагадаємо, в США в суботу, 24 березня, сотні тисяч людей вийшли на вулиці, щоб взяти участь у загальнонаціональній акції "Марш за життя", присвяченій забороні на вільний продаж зброї.

У США пройшли масові акції за заборону на вільний продаж зброї Верховна Рада заборонила носіння зброї в будівлі парламенту
Теги публікації: оружие, оружие в Украине  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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