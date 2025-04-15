Американские законодатели представили законопроект о санкциях против РФ и поддержке Украины

Как отмечают западные СМИ, это можно назвать еще одной попыткой американских законодателей давить на администрацию президента США Трампа, чтобы она поддержала Киев.

Представитель демократов в Комитете Палаты представителей по иностранным делам конгрессмен Грег Микс представил законопроект о поддержке Украины, который обеспечит финансирование безопасности и восстановления украинской стороны, и введет строгие санкции против России. С копией такого документа ознакомилась редакция Reuters.

"Законопроект, который еще не обнародовали, был подан через две недели после того, как республиканцы и демократы в Сенате ввели жесткие санкции, которые будут наложены на Россию, если она откажется участвовать в добросовестных мирных переговорах с Украиной", - пишет западное информагентство.

Помощники Конгресса, которые помогали писать законопроект Палаты представителей, рассказали, что их целью было повлиять на переговоры по любому закону, связанному с Украиной, который бы в конце концов принял Конгресс.

Ожидалось, что части законопроекта появятся в любом окончательном широком документе пакете по Украине, даже если сама инициатива "затормозится" в Палате представителей, в составе которой большинство республиканцы.

"Этот законопроект, очевидно, будет частью законодательной дискуссии", - сказал один из американских законодателей Reuters.

Что известно о законопроекте

Законопроект состоит из трех разделов, он должен обеспечить большую поддержку, чем проект по Украине в Сенате США.

Первый - подтверждает поддержку Украины и НАТО, а также предусматривает меры по помощи официальному Киеву в восстановлении, в частности речь идет о создании должности специального координатора по вопросам восстановления Украины.

Второй предусматривает помощь украинской стороне в безопасности, включая прямые займы и военное финансирование.

Третий - предусматривает введение жестких санкций и экспортного контроля в отношении России, в частности в отношении финансовых учреждений, нефтяной и горной промышленности и чиновников РФ.

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