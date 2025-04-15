Санкції проти РФ і підтримка України: у Конгресі США представили потужний законопроект

У Палаті представників США представники Демократичної партії представили проект закону на підтримку України. Передбачено також значне посилення санкції проти РФ через агресію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначають західні ЗМІ, це можна назвати ще однією спробою американських законодавців тиснути на адміністрацію президента США Трампа, щоб вона підтримала Київ.
Представник демократів у Комітеті Палати представників із закордонних справ конгресмен Грег Мікс представив законопроект про підтримку України, який забезпечить фінансування безпеки та відновлення української сторони, та запровадить суворі санкції проти Росії. З копією такого документа ознайомилася редакція Reuters.
"Законопроект, який ще не оприлюднили, було подано через два тижні після того, як республіканці та демократи в Сенаті запровадили жорсткі санкції, які будуть накладені на Росію, якщо вона відмовиться брати участь у добросовісних мирних переговорах з Україною", - пише західне інформагентство.
Помічники Конгресу, які допомагали писати законопроект Палати представників, розповіли, що їхньою метою було вплинути на переговори щодо будь-якого закону, пов'язаного з Україною, який би врешті-решт ухвалив Конгрес.
Очікувалося, що частини законопроекту з'являться в будь-якому остаточному широкому документі пакеті щодо України, навіть якщо сама ініціатива "загальмується" у Палаті представників, у складі якої більшість республіканці.
"Цей законопроект, очевидно, буде частиною законодавчої дискусії", - сказав один з американських законодавців Reuters.
Законопроект складається з трьох розділів, він має забезпечити більшу підтримку, ніж проект стосовно України в Сенаті США.
Перший - підтверджує підтримку України та НАТО, а також передбачає заходи щодо допомоги офіційному Києву у відбудові, зокрема йдеться про створення посади спеціального координатора з питань відновлення України.
Другий передбачає допомогу українській стороні в безпеці, включаючи прямі позики та військове фінансування.
Третій - передбачає запровадження жорстких санкцій та експортного контролю стосовно Росії, зокрема щодо фінансових установ, нафтової та гірничої промисловості та чиновників РФ.
Нагадаємо, на початку квітня Сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем та Демократичної партії Річард Блюменталь представили законопроект про запровадження жорстких санкцій проти РФ за відмову від довготривалого миру з Україною.
Перед тим американський президент розлютився затягуванням Росією переговорів, Дональд Трамп також не виключив введення додаткових тарифів у розмірі 25-50% для покупців російської нафти.
Разом з тим варто зазначити, що на питання представників ЗМІ, чи готовий Трамп запровадити нові санкції проти РФ після ракетного удару по центрі Сум на Вербну неділю, внаслідок чого загинули десятки людей і понад сто були поранені, американський лідер не дав чіткої відповіді.
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