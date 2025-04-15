Санкції проти РФ і підтримка України: у Конгресі США представили потужний законопроект

Як зазначають західні ЗМІ, це можна назвати ще однією спробою американських законодавців тиснути на адміністрацію президента США Трампа, щоб вона підтримала Київ.

Представник демократів у Комітеті Палати представників із закордонних справ конгресмен Грег Мікс представив законопроект про підтримку України, який забезпечить фінансування безпеки та відновлення української сторони, та запровадить суворі санкції проти Росії. З копією такого документа ознайомилася редакція Reuters.

"Законопроект, який ще не оприлюднили, було подано через два тижні після того, як республіканці та демократи в Сенаті запровадили жорсткі санкції, які будуть накладені на Росію, якщо вона відмовиться брати участь у добросовісних мирних переговорах з Україною", - пише західне інформагентство.

Помічники Конгресу, які допомагали писати законопроект Палати представників, розповіли, що їхньою метою було вплинути на переговори щодо будь-якого закону, пов'язаного з Україною, який би врешті-решт ухвалив Конгрес.

Очікувалося, що частини законопроекту з'являться в будь-якому остаточному широкому документі пакеті щодо України, навіть якщо сама ініціатива "загальмується" у Палаті представників, у складі якої більшість республіканці.

"Цей законопроект, очевидно, буде частиною законодавчої дискусії", - сказав один з американських законодавців Reuters.

Що відомо про законопроект

Законопроект складається з трьох розділів, він має забезпечити більшу підтримку, ніж проект стосовно України в Сенаті США.

Перший - підтверджує підтримку України та НАТО, а також передбачає заходи щодо допомоги офіційному Києву у відбудові, зокрема йдеться про створення посади спеціального координатора з питань відновлення України.

Другий передбачає допомогу українській стороні в безпеці, включаючи прямі позики та військове фінансування.

Третій - передбачає запровадження жорстких санкцій та експортного контролю стосовно Росії, зокрема щодо фінансових установ, нафтової та гірничої промисловості та чиновників РФ.