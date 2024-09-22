Американские военные уничтожили представлявший угрозу беспилотник хуситов

Отмечается, что хуситы запустили дрон над Красным морем из подконтрольных районов Йемена.

Было установлено, что этот аппарат представлял непосредственную угрозу для американских и коалиционных сил, а также торговых судов в регионе.

"Эти меры были приняты для защиты свободы судоходства и обеспечения большей безопасности международных вод для американских, коалиционных и торговых судов", - сообщают военные США.