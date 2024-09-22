Американські військові знищили безпілотник хуситів, що становив загрозу

Зазначається, що хусити запустили дрон над Червоним морем з підконтрольних районів Ємену.

Було встановлено, що цей апарат становив безпосередню загрозу для американських і коаліційних сил, а також торгових суден у регіоні.

"Ці заходи були вжиті для захисту свободи судноплавства і забезпечення більшої безпеки міжнародних вод для американських, коаліційних і торгових суден", - повідомляють військові США.