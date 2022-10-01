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Американские менеджеры на родственников Мадуро: США и Венесуэла провели обмен

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США и Венесуэла провели обмен людьми. В Вашингтон прибыли семь американцев, а в Каракас отправились два родственника президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого Дома.

Обмену предшествовали многолетние переговоры между дипломатами. Среди вернувшихся домой американцев – менеджеры транспортной компании Citgo Petroleum, а также ветеран морской пехоты.

"Сегодня, после нескольких лет незаконного задержания в Венесуэле, мы возвращаем домой Хорхе Толедо, Томеу Ваделла, Алирио Самбрано, Хосе Луиса Самбрано, Хосе Перейру, Мэтью Хита и Османа Хана. Эти люди скоро воссоединятся со своими семьями", - заявил Байден.

Ранее Байден заявил, что США готовы к смягчению санкций в отношении Венесуэлы в случае успеха переговоров между властями и оппозицией.

Также ранее стало известно, что США разрешили поставки венесуэльской нефти в Европу. Разрешения получили итальянская Eni SpA и испанская Repsol SA.

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Джозеф БайденСоединенные Штаты АмерикиВенесуэла