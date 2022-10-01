Американські менеджери на родичів Мадуро: США та Венесуела провели обмін

США та Венесуела провели обмін людьми. До Вашингтона прибули семеро американців, а в Каракас вирушили два родичі президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого Дому.

"Сьогодні після кількох років незаконного затримання у Венесуелі ми повертаємо додому Хорхе Толедо, Томеу Ваделла, Аліріо Самбрано, Хосе Луїса Самбрано, Хосе Перейру, Метью Хіта та Османа Хана. Ці люди скоро возз'єднаються зі своїми сім'ями", - заявив Байден.

Обмін передували багаторічні переговори між дипломатами. Серед американців, що повернулися додому, – менеджери транспортної компанії Citgo Petroleum, а також ветеран морської піхоти.

Раніше Байден заявив, що США готові до пом'якшення санкцій щодо Венесуели у разі успіху переговорів між владою та опозицією.

Також раніше стало відомо, що США дозволили постачання венесуельської нафти до Європи. Дозволи отримали італійська Eni SpA та іспанська Repsol SA.

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