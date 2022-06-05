США дозволили поставляти венесуельську нафту в Європу, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання з посиланням на джерела пише, що європейські компанії можуть почати поставки нафти з Венесуели вже в липні, щоб замістити російську нафту.

За словами одного з них, це будуть невеликі обсяги нафти, тому вплив на світові ціни буде скромним. Але "зелене світло" Вашингтона на відновлення давно заморожених потоків венесуельської нафти в Європу може дати символічний сигнал президенту Венесуели Ніколасу Мадуро.

Також повідомляється, що адміністрація президента США Джо Байдена сподівається, що венесуельська нафта допоможе Європі знизити залежність від Росії і перенаправити частину поставок з китайського напрямку.

"Ще одна мета - умовити Мадуро відновити політичні переговори з венесуельською опозицією", - зазначає Reuters.