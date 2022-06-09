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Байден заявив про готовність пом'якшувати санкції щодо Венесуели, але за умови

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Вашингтон, Четвер 09 червня 2022 01:14
Байден заявив про готовність пом'якшувати санкції щодо Венесуели, але за умови Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США готові до пом'якшення санкцій щодо Венесуели в разі успіху переговорів між владою і опозицією. У середу президент Джо Байден провів телефонну розмову з лідером опозиції Хуаном Гуайдо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Байден повідомив Гуайдо про те, що США як і раніше вважають його "тимчасовим президентом Венесуели".

"Вони обговорили роль, яку можуть зіграти США та інші закордонні партнери, щоб підтримати врегулювання внутрішньополітичної кризи у Венесуелі шляхом переговорів. Президент Байден підтвердив готовність США калібрувати політику санкцій відповідно до підсумків переговорів, що дають венесуельському народу можливість визначити майбутнє його країни", - наголошується в заяві.

У повідомленні також підкреслюється, що глава адміністрації США сигналізував лідеру опозиції про підтримку переговорів між протиборчими політичними силами Венесуели.

Раніше стало відомо, що США дозволили постачання венесуельської нафти в Європу. Дозволи отримали італійська Eni SpA та іспанська Repsol sa.

Політична криза у Венесуелі почалася після президентських виборів 2018 року, в яких переможцем оголосили Ніколаса Мадуро. Він очолював країну з 2013 року, проте у 2019 році Національні збори Венесуели за порушення під час виборів визнало Мадуро нелегітимним.

Також у січні 2020 року парламент Венесуели усунув Мадуро з посади, призначивши в. о. президента Хуана Гуайдо. Однак після парламентських виборів Мадуро знову взяв владу.

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