Американская торговая палата выступила против повышения тарифов на грузовые перевозки УЗ
Американская торговая палата (ACC) призвала Кабинет министров не допустить повышения государственных регулируемых тарифов на железнодорожные грузовые перевозки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организации.
"Компании-члены Американской торговой палаты в Украине (Палата) не поддерживают повышение государственных регулируемых тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на 37%, утвержденное Наблюдательным советом Укрзализныци, потому что это решение может привести к остановке стратегических предприятий, в частности компаний горно-металлургического комплекса", - сказано в сообщении.
Также в АСС призвали правительство учесть, что одновременно с повышением тарифов на перевозку грузов, АО "Укрзализныця" также увеличивает стоимость работ и услуг, связанных с перевозками, а также ставки платы за пользование вагонами (контейнерами). Такое решение создаст значительное давление на экономику Украины, а дополнительные расходы на логистику для бизнеса превысят 1,4 млрд грн в год, что существенно снизит конкурентоспособность украинской продукции и ограничит возможности для выхода на экспортные рынки.
"Снижение объемов промышленного производства негативно скажется и на самом АО "Укрзализныця", поскольку единственным источником его доходов являются грузоотправители, которые из-за чрезмерной тарифной нагрузки будут вынуждены сократить объемы перевозок. Поэтому компании-члены Палаты призывают Правительство Украины не допустить повышения государственных регулируемых тарифов и очередного роста стоимости железнодорожных грузовых перевозок", - резюмируется в сообщении АСС.
Ранее против намерения "Укрзализныци" повысить тарифы на грузовые перевозки выступила Европейская бизнес ассоциация: там напомнили, что до этого УЗ повысила тарифы сразу на 70%, в результате чего стоимость транспортировки угля, руды и известняка выросла на 140%, металла - на 70%, а зерновых - на 65%. И из-за этого компания потеряла часть грузопотока, который перешел на автомобильный транспорт.
Ассоциация также призвала Кабмин не поддерживать повышение тарифа на грузы - потому что бизнесы в Украине уже и так закрываются из-за проблем ситуации в энергетике и дефицита персонала. Очередное подорожание логистики только ускорит эти процессы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.