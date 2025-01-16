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Американская торговая палата выступила против повышения тарифов на грузовые перевозки УЗ

Четверг 16 января 2025 11:22
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Американская торговая палата выступила против повышения тарифов на грузовые перевозки УЗ Фото: Американская торговая палата выступила против повышения тарифов на грузовые перевозки УЗ (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Американская торговая палата (ACC) призвала Кабинет министров не допустить повышения государственных регулируемых тарифов на железнодорожные грузовые перевозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организации.

"Компании-члены Американской торговой палаты в Украине (Палата) не поддерживают повышение государственных регулируемых тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на 37%, утвержденное Наблюдательным советом Укрзализныци, потому что это решение может привести к остановке стратегических предприятий, в частности компаний горно-металлургического комплекса", - сказано в сообщении.

Также в АСС призвали правительство учесть, что одновременно с повышением тарифов на перевозку грузов, АО "Укрзализныця" также увеличивает стоимость работ и услуг, связанных с перевозками, а также ставки платы за пользование вагонами (контейнерами). Такое решение создаст значительное давление на экономику Украины, а дополнительные расходы на логистику для бизнеса превысят 1,4 млрд грн в год, что существенно снизит конкурентоспособность украинской продукции и ограничит возможности для выхода на экспортные рынки.

"Снижение объемов промышленного производства негативно скажется и на самом АО "Укрзализныця", поскольку единственным источником его доходов являются грузоотправители, которые из-за чрезмерной тарифной нагрузки будут вынуждены сократить объемы перевозок. Поэтому компании-члены Палаты призывают Правительство Украины не допустить повышения государственных регулируемых тарифов и очередного роста стоимости железнодорожных грузовых перевозок", - резюмируется в сообщении АСС.

Ранее против намерения "Укрзализныци" повысить тарифы на грузовые перевозки выступила Европейская бизнес ассоциация: там напомнили, что до этого УЗ повысила тарифы сразу на 70%, в результате чего стоимость транспортировки угля, руды и известняка выросла на 140%, металла - на 70%, а зерновых - на 65%. И из-за этого компания потеряла часть грузопотока, который перешел на автомобильный транспорт.

Ассоциация также призвала Кабмин не поддерживать повышение тарифа на грузы - потому что бизнесы в Украине уже и так закрываются из-за проблем ситуации в энергетике и дефицита персонала. Очередное подорожание логистики только ускорит эти процессы.

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Укрзализныця Соединенные Штаты Америки
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