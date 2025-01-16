ua en ru
Чт, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Американська торгова палата виступила проти підвищення тарифів на вантажні перевезення УЗ

Четвер 16 січня 2025 11:22
UA EN RU
Американська торгова палата виступила проти підвищення тарифів на вантажні перевезення УЗ Фото: Американська торгова палата виступила проти підвищення тарифів на вантажні перевезення УЗ (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Американська торговельна палата (ACC) закликала Кабінет міністрів не допустити підвищення державних регульованих тарифів на залізничні вантажні перевезення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організації.

"Компанії-члени Американської торговельної палати в Україні (Палата) не підтримують підвищення державних регульованих тарифів на залізничні вантажні перевезення на 37%, затверджене Наглядовою радою Укрзалізниці, тому що це рішення може призвести до зупинки стратегічних підприємств, зокрема компаній гірничо-металургійного комплексу", - сказано у повідомленні.

Також у АСС закликали уряд врахувати, що одночасно з підвищенням тарифів на перевезення вантажів, АТ "Укрзалізниця" також збільшує вартість робіт і послуг, пов’язаних із перевезеннями, а також ставки плати за користування вагонами (контейнерами). Таке рішення створить значний тиск на економіку України, а додаткові витрати на логістику для бізнесу перевищать 1,4 млрд грн на рік, що суттєво знизить конкурентоспроможність української продукції та обмежить можливості для виходу на експортні ринки.

"Зниження обсягів промислового виробництва негативно позначиться і на самому АТ "Укрзалізниця", оскільки єдиним джерелом його доходів є вантажовідправники, які через надмірне тарифне навантаження будуть змушені скоротити обсяги перевезень. Тому компанії-члени Палати закликають Уряд України не допустити підвищення державних регульованих тарифів та чергового зростання вартості залізничних вантажних перевезень", - резюмується в повідовленні АСС.

Раніше проти наміру "Укрзалізниці" підвищити тарифи на вантажні перевезення виступила Європейська бізнес асоціація: там нагадали, що до цього УЗ підвищила тарифи відразу на 70%, внаслідок чого вартість транспортування вугілля, руди та вапняку зросла на 140%, металу – на 70%, а зернових – на 65%. І через це компанія втратила частину вантажопотоку, який перейшов на автомобільний транспорт.

Асоціація також закликала Кабмін не підтримувати підвищення тарифу на вантажі – тому що бізнеси в Україні вже й так закриваються через проблеми ситуацію в енергетиці та дефіцит персоналу. Чергове здорожчання логістики тільки пришвидшить ці процеси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Сполучені Штати Америки
NEWS
Прем'єр Британії прибув з візитом в Україну, країни підпишуть угоду про партнерство
Прем'єр Британії прибув з візитом в Україну, країни підпишуть угоду про партнерство
DAILY
Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ