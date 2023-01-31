Американская корпорация поможет украинскому бизнесу с привлечением инвестиций

Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) планирует мобилизовать до 1 млрд долларов на поддержку украинской экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Сегодня директор DFC Скотт Нейтан на нашей встрече сообщил, что корпорация в этом году привлечет 250 млн долларов для помощи в финансировании программ поддержки малого и среднего бизнеса. В целом DFC планирует мобилизовать до 1 млрд долларов на поддержку украинской экономики", - написал Шмигаль.

Как подтвердил премьер, собеседники сосредоточились на направлениях поддержки бизнеса и экономики, проговорили инструменты для привлечения инвестиций, отдельно подняли вопросы запуска фондового рынка в Украине.

"Очень ценим готовность DFC предоставлять финансирование украинским компаниям. Стать частью обновления Украины сегодня - это самая мощная инвестиция в будущее", - подчеркнул Шмигаль.