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Американская корпорация поможет украинскому бизнесу с привлечением инвестиций

Новина українською →
Украина, Вторник 31 января 2023 22:58
Американская корпорация поможет украинскому бизнесу с привлечением инвестиций Фото: корпорация DFC мобилизует до 1 млрд долларов для украинского бизнеса (скриншот: t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Татьяна Зарембо

Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) планирует мобилизовать до 1 млрд долларов на поддержку украинской экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Сегодня директор DFC Скотт Нейтан на нашей встрече сообщил, что корпорация в этом году привлечет 250 млн долларов для помощи в финансировании программ поддержки малого и среднего бизнеса. В целом DFC планирует мобилизовать до 1 млрд долларов на поддержку украинской экономики", - написал Шмигаль.

Как подтвердил премьер, собеседники сосредоточились на направлениях поддержки бизнеса и экономики, проговорили инструменты для привлечения инвестиций, отдельно подняли вопросы запуска фондового рынка в Украине.

"Очень ценим готовность DFC предоставлять финансирование украинским компаниям. Стать частью обновления Украины сегодня - это самая мощная инвестиция в будущее", - подчеркнул Шмигаль.

На днях РБК-Украина сообщало, что у 83% компаний, являющихся членами Европейской Бизнес Ассоциации, произошло падение бизнеса в 2022 году.

Кроме того, мы писали, как изменятся города Украины после победы: прогнозы экспертов.

Напомним, что в 2022 году доля украинского экспорта в страны ЕС достигла 63,3%.

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