В 2022 году более 63% экспорта Украины составила торговля со странами ЕС

В 2022 году доля украинского экспорта в страны ЕС достигла 63,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис "Дія.бізнес" .

По данным статистики Государственной таможенной службы Украины, Евросоюз оставался, как и в 2021 году, крупнейшим торговым партнером Украины, при этом его экспортная доля существенно выросла - с 40,4% на начало 2022 года до 68,8% в ноябре. Средняя доля за 11 месяцев составила 63,3%.

В то же время сократилась торговля с Азиатским регионом - с 35,2% в январе до 21,6% в ноябре (средняя доля - 21,8%). Еще 4,9% пришлось на торговлю с африканскими странами и 4,1% - с другими европейскими государствами.

Активнее всего в 2022 году украинские товары покупала Польша, объем экспорта в которую составил 6,2 млрд долларов, или 15,2%.

Кроме того, торговыми партнерами Украины также стали:

Румыния - 3,5 млрд долларов, или 8,6%;

Турция - 2,7 млрд долларов, или 6,6%;

Китай - 2,2 млрд долларов, или 5,4%;

Германия и Венгрия - по 2,1 млрд долларов, или по 5,2%.

В то же время, по данным статистики, за 11 месяцев 2022 года украинский экспорт сократился с 61,3 млрд долларов до 40,7 млрд долларов, то есть на 36,6%.