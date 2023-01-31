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Американська корпорація допоможе українському бізнесу із залученням інвестицій

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Україна, Вівторок 31 січня 2023 22:58
Американська корпорація допоможе українському бізнесу із залученням інвестицій Фото: корпорація DFC мобілізує до 1 млрд доларів для українського бізнесу (скріншот: t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Тетяна Зарембо

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) планує мобілізувати до 1 млрд доларів на підтримку української економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Сьогодні директор DFC Скотт Нейтан на нашій зустрічі повідомив, що корпорація цього року залучить 250 млн доларів для допомоги у фінансуванні програм підтримки малого й середнього бізнесу. Загалом DFC планує мобілізувати до 1 млрд доларів на підтримку української економіки", - написав Шмигаль.

Як підтвердив прем'єр, співрозмовники зосередилися на напрямках підтримки бізнесу й економіки, проговорили інструменти для залучення інвестицій, окремо порушили питання запуску фондового ринку в Україні.

"Дуже цінуємо готовність DFC надавати фінансування українським компаніям. Стати частиною відновлення України сьогодні - це найпотужніша інвестиція в майбутнє", - підкреслив Шмигаль.

Днями РБК-Україна повідомляло, що у 83% компаній, які є членами Європейської Бізнес Асоціації, відбулося падіння бізнесу у 2022 році.

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Нагадаємо, що у 2022 році частка українського експорту до країн ЄС досягла 63,3%.

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