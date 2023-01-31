Американська корпорація допоможе українському бізнесу із залученням інвестицій

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) планує мобілізувати до 1 млрд доларів на підтримку української економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Сьогодні директор DFC Скотт Нейтан на нашій зустрічі повідомив, що корпорація цього року залучить 250 млн доларів для допомоги у фінансуванні програм підтримки малого й середнього бізнесу. Загалом DFC планує мобілізувати до 1 млрд доларів на підтримку української економіки", - написав Шмигаль.

Як підтвердив прем'єр, співрозмовники зосередилися на напрямках підтримки бізнесу й економіки, проговорили інструменти для залучення інвестицій, окремо порушили питання запуску фондового ринку в Україні.

"Дуже цінуємо готовність DFC надавати фінансування українським компаніям. Стати частиною відновлення України сьогодні - це найпотужніша інвестиція в майбутнє", - підкреслив Шмигаль.