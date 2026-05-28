Америка не оставляет Украину: сенатор развеял мифы о победе РФ

Сенатор развенчал несколько мифов по поводу полномасштабной войны. Он отметил, что американские дипломаты остаются в Киеве и поддерживают Украину.

"Нас не запугать российскими угрозами или издевательствами, мы не боимся, и народ Украины так же не должен никоим образом поддаваться на такое запугивание", - подчеркнул Блюменталь.

Второй миф, отметил он, заключается в том, что Россия побеждает. Сенатор подчеркнул, что на самом деле это не так.

"Украина одержит победу, если будет иметь средства, чтобы завершить дело, и то, что мы услышали за последние несколько дней, укрепляет мою уверенность в том, что Украина на самом деле продвигается к победе", - сказал сенатор.

Список задач для США

Блюменталь сообщил, что вернется в США со списком задач. В частности, это дальнобойное оружие, артиллерия, HIMARS, ATACMS, танки, F-16, необходимые виды боеприпасов. Важнейшим пунктом он назвал противовоздушную оборону.

"Потому что то, что мы видели за последние несколько дней, и то, что я видел во время всех своих прошлых поездок - это эскалация жестокости Путина (российский диктатор Владимир Путин, - ред.)", - отметил сенатор.

Он отметил, что в начале войны был страх, что диктатор пойдет на эскалацию типов вооружения, которые будет использовать, но сейчас мир видит именно эскалацию жестокости Путина: удары по жилым домам, торговым центрам, больницам, школам.

Блюменталь подчеркнул, что это преступное поведение должно возмутить весь мир.

Санкции против России

"Я буду бороться за то, чтобы довести до финишной прямой законопроект о санкциях, который перекроет доходы, которые сейчас поступают в военную машину Путина и являются критически важными для нее. Без них Россия не сможет продолжать борьбу", - подчеркнул он.

Сенатор заявил, что в долгосрочной перспективе Путин не способен выдержать эту войну: он теряет 30 000 или более своих военных ежемесячно.

"Согласно той траектории, которую мы обсуждали во время наших разговоров с министром обороны, вскоре потери составят около 200 жизней или раненых на каждый километр. Я убежден, что Украина делает успехи на поле боя", - отметил Блюменталь.