Америка не оставляет Украину: сенатор развеял мифы о победе РФ

США не оставляют Украину и ее дипломаты, несмотря на запугивания России, остаются в Киеве. Кроме того, Москва не побеждает в войне, а несет колоссальные потери.
Как сообщает РБК-Украина, об американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил на брифинге в Киеве.
Сенатор развенчал несколько мифов по поводу полномасштабной войны. Он отметил, что американские дипломаты остаются в Киеве и поддерживают Украину.
"Нас не запугать российскими угрозами или издевательствами, мы не боимся, и народ Украины так же не должен никоим образом поддаваться на такое запугивание", - подчеркнул Блюменталь.
Второй миф, отметил он, заключается в том, что Россия побеждает. Сенатор подчеркнул, что на самом деле это не так.
"Украина одержит победу, если будет иметь средства, чтобы завершить дело, и то, что мы услышали за последние несколько дней, укрепляет мою уверенность в том, что Украина на самом деле продвигается к победе", - сказал сенатор.
Блюменталь сообщил, что вернется в США со списком задач. В частности, это дальнобойное оружие, артиллерия, HIMARS, ATACMS, танки, F-16, необходимые виды боеприпасов. Важнейшим пунктом он назвал противовоздушную оборону.
"Потому что то, что мы видели за последние несколько дней, и то, что я видел во время всех своих прошлых поездок - это эскалация жестокости Путина (российский диктатор Владимир Путин, - ред.)", - отметил сенатор.
Он отметил, что в начале войны был страх, что диктатор пойдет на эскалацию типов вооружения, которые будет использовать, но сейчас мир видит именно эскалацию жестокости Путина: удары по жилым домам, торговым центрам, больницам, школам.
Блюменталь подчеркнул, что это преступное поведение должно возмутить весь мир.
"Я буду бороться за то, чтобы довести до финишной прямой законопроект о санкциях, который перекроет доходы, которые сейчас поступают в военную машину Путина и являются критически важными для нее. Без них Россия не сможет продолжать борьбу", - подчеркнул он.
Сенатор заявил, что в долгосрочной перспективе Путин не способен выдержать эту войну: он теряет 30 000 или более своих военных ежемесячно.
"Согласно той траектории, которую мы обсуждали во время наших разговоров с министром обороны, вскоре потери составят около 200 жизней или раненых на каждый километр. Я убежден, что Украина делает успехи на поле боя", - отметил Блюменталь.
Напомним, сегодня СМИ распространили заявление главного дипломата ЕС Каи Каллас, которая сказала, что американское посольство якобы было единственным, которое покинуло Украину.
В МИД Украины опровергли эту информацию. Представитель министерства Георгий Тихий заявил, что сообщения о якобы эвакуации посольства США из Киева не соответствуют действительности.
Посольство США также опровергло информацию о своем выезде из Украины и сообщило, что продолжает работать.