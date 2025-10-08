ua en ru
Америка усиливает флот: готовят новый самолет для морской авиации

США, Среда 08 октября 2025 05:33
Америка усиливает флот: готовят новый самолет для морской авиации Иллюстративное фото: США готовят новый истребитель для авианосцев (wikimedia by Touch Of Light)
Автор: Никончук Анастасия

Пентагон готовится выбрать подрядчика для разработки нового палубного истребителя F/A-XX, ключевого проекта ВМС США для противодействия Китаю. Программа обещает стать многомиллиардной и определяющей будущее морской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

После нескольких месяцев задержек Министерство обороны США планирует на этой неделе объявить победителя конкурса среди Boeing и Northrop Grumman на строительство нового палубного истребителя F/A-XX.

Этот самолет заменит устаревающий F/A-18E/F Super Hornet, находящийся на вооружении с 1990-х годов, и станет центральным элементом усилий США по поддержанию превосходства в морской авиации.

Возможности и задачи F/A-XX

Ожидается, что F/A-XX получит улучшенные возможности малозаметности, увеличенную дальность и продолжительность полета, а также сможет интегрироваться с беспилотными боевыми системами и палубной ПВО.

Программа рассматривается как ответ на развитие китайских истребителей 5-го и 6-го поколения и укрепление позиции США в стратегическом противостоянии.

Задержки и финансирование

Ранее спор между Пентагоном и Конгрессом замедлял программу. Министр обороны настоял на продолжении отбора подрядчика, несмотря на опасения по поводу инженерных возможностей и цепочек поставок. Конгресс выделил 750 млн долларов для ускорения строительства F/A-XX, а на 2026 финансовый год добавлено еще 1,4 млрд долларов.

Перспективы и сроки

Точные сроки поставки и количество самолетов остаются засекреченными, но первые серийные F/A-XX ожидаются в 2030-х годах. Пока F/A-18 будет оставаться в строю до 2040-х, новый истребитель обеспечит ВМС США современным авиационным инструментом для действия с авианосцев.

Напоминаем, что глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что США должны быть готовы к войне ради сохранения мира. Во время встречи с американскими генералами в Виргинии он подчеркнул, что подготовка к возможным боевым действиям необходима не из желания воевать, а для защиты мира, отметив, что право на мир имеют лишь те, кто готов его отстоять.

Отметим, что Пентагон намерен существенно нарастить выпуск ракет и вооружения в рамках подготовки к возможному конфликту с Китаем. Такое решение, по данным американских СМИ, связано с планами США укрепить оборонный потенциал и военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

