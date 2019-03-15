American Airlines припинила польоти до Венесуели

Більшість американських авіаліній вже припинили польоти Венесуели

Американская авиакомпания American Airlines приостановила полеты в города Венесуэлы Каракас и Маракайбо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

По данным издания, компания приняла это решение после того, как профсоюз пилотов США призвал прекратить полеты в Венесуэлу.

Как отмечается, American Airlines не будет работать в тех странах, которые считает небезопасными.

Большинство американских авиалиний уже прекратили полеты в Венесуэлу. American Airlines была последней крупной американской авиакомпанией, которая выполняла рейсы в Каракас.

"Защита и безопасность членов нашей команды и клиентов превыше всего. American не будет работать в тех странах, которые не считаются безопасными", - говорится в заявлении American Airlines.

Напомним, Государственный секретарь США Майкл Помпео сообщил, что все дипломаты Соединенных Штатов в Венесуэле покинули страну.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Германии сократило численность дипломатической миссии в венесуэльском Каракасе.

Сообщается, что МИД Германии принял такое решение в связи с тяжелыми условиями жизни и угрозой дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью.