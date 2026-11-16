Amazon потеряла 40 спутников за один запуск ракеты: амбиции Безоса в космосе под ударом

Что произошло при запуске миссии?

Запуск состоялся 15 ноября в 19:40 по киевскому времени со стартового комплекса 41 на базе Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Ракета должна была вывести на низкую околоземную орбиту 40 аппаратов для широкополосной сети Amazon Leo.

По данным руководителя запуска, примерно на 10-й минуте полета возникла аномалия, из-за которой носитель не смог доставить полезную нагрузку на заданную орбиту.

В компании United Launch Alliance (ULA) спустя 50 минут после старта официально подтвердили потерю миссии, уточнив, что точные причины инцидента еще устанавливаются.

Эта авария стала первой полной потерей полезной нагрузки для ULA с момента основания компании в 2006 году.

Vulcan Centaur поднимается в небо 15 ноября 2026 года (фото: Vulcan Centaur)

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Предыдущие проблемы ракеты Vulcan Centaur

Последний старт должен стать миссией возвращения для Vulcan Centaur - преемника ракеты Atlas V, дебютировавшего в январе 2024 года. К этому моменту ракета выполнила 4 полета, однако два из них сопровождались техническими сбоями.

Во время второго запуска в октябре 2024 г. и четвертого в феврале 2026 г. сгорело и отвалилось сопло одного из твердотопливных ускорителей. Это произошло примерно через 30 секунд после старта.

Тогда ракета смогла компенсировать повреждение и вывести аппараты на орбиту, но Космические силы США приостановили запуск нацбезопасности на Vulcan до устранения дефекта.

ULA потратила 9 месяцев на усовершенствование конструкции сопел и изменение производственных процессов.

При запуске 15 ноября твердотопливные ускорители отработали без сбоев. Однако на следующем этапе полета возникла более серьезная неисправность, помешавшая ракете выполнить задачу.

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Последствия для проекта Amazon Leo

Миссия Vulcan Leo 1 была первым запуском спутников Amazon на ракете Vulcan. Сеть Amazon Leo (ранее известная как Project Kuiper) создается как прямой конкурент системе Starlink от SpaceX и в будущем должна насчитывать более 3 200 спутников.

До этой аварии компания уже успела вывести на орбиту около 400 аппаратов с помощью 15 успешных пусков ракет Atlas V, Falcon 9 и Ariane 6.

Дальнейшее развертывание спутниковой группировки ULA будет зависеть от результатов расследования причин аварии.