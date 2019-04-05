Amazon планує випустити аналог AirPods

Американська компанія Amazon планує випустити конкурента бездротових навушників AirPods від Apple. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg

За даними джерел Bloomberg, Amazon у другій половині 2019 планує випустити бездротові навушники з голосовим помічником Alexa. Сама компанія їх буде позиціонувати як аналог AirPods.

Навушники від Amazon буде випускатися у двох кольорах - чорному і сірому, а їх вартість буде нижчою, ніж у AirPods. У них буде схожий принцип роботи, при цьому ставка буде зроблена на поліпшення якості звуку. Навушники від Amazon будуть поставляти в футлярі для зберігання, який буде служити зарядним пристроєм. У навушники буде вбудовано розроблений Amazon голосовий помічник Alexa, з чиєю допомогою користувачі зможуть відтворювати музику, дізнаватися прогноз погоди і замовляти товари на Amazon.

Нагадаємо, в березні Apple представила нове покоління AirPods. Нова гарнітура почала підтримувати функцію голосового управління "Привіт, Siri".

Зазначимо, раніше стало відомо, що Amazon за рік збільшив чистий прибуток в три рази.