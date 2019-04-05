Amazon планирует выпустить аналог AirPods

Американская компания Amazon планирует выпустить конкурента беспроводным наушникам AirPods от Apple. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg

По данным источников Bloomberg, Amazon во второй половине 2019 планирует выпустить беспроводные наушники с голосовым помощником Alexa. Сама компания их будет позиционировать как аналог AirPods.

Наушники от Amazon будут выпускаться в двух цветах - черном и сером, а их стоимость будет ниже, чем у AirPods. У них будет схожий принцип работы, при этом ставка будет сделана на улучшение качества звука. Наушники от Amazon будут поставлять в футляре для хранения, который будет служить зарядным устройством. В наушники будет встроен разработанный Amazon голосовой помощник Alexa, с чьей помощью пользователи смогут воспроизводить музыку, узнавать прогноз погоды и заказывать товары на Amazon.

Напомним, в марте Apple представила новое поколение AirPods. Новая гарнитура начала поддерживать функцию голосового управления "Привет, Siri".

Отметим, ранее стало известно, что Amazon за год нарастил чистую прибыль в три раза.