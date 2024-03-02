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На Аляске обнаружили объект, похожий на шпионский аэростат, - CNN

Суббота 02 марта 2024 05:46
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На Аляске обнаружили объект, похожий на шпионский аэростат, - CNN Фото: в США обнаружили шар, похожий на шпионский аэростат (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Соединенных Штатах у побережья штата Аляска рыболовное судно заметило аэростат, который может оказаться "шпионским шаром" иностранного правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Объект обнаружили рыбаки и отправили его фотографии правоохранителям. Источники телеканала отметили, что неизвестно точно, является ли найденный объект аэростатом. Однако в ФБР предварительно отметили, что это воздушный шар наблюдения иностранного правительства.

Агенты ФБР намерены встретиться с рыбаками, когда они прибудут в порт. После этого объект отправят на анализ в лабораторию бюро в штате Вирджиния.

Китайские воздушные шары над территорией США

В начале февраля 2023 года на севере США обнаружили высотный аэростат-зонд. Впоследствии военные установили, что объект является китайским разведывательным воздушным шаром.

Первый шар военные США сбили 4 февраля. Позже над территорией разных штатов были сбиты еще четыре похожих объекта.

В Вашингтоне предполагают, что несмотря на сбитие, Китаю удалось собрать информацию с нескольких секретных американских военных объектов. Однако в Пентагоне не смогли подтвердить, удалось ли Пекину получить разведданные в режиме реального времени.

Китай официально заявил, что объекты были метеорологическими аэростатами и обвинил администрацию Байдена в слишком жесткой и нервной реакции.

Сотрудники американской разведки установили, что китайский шпионский воздушный шар, пролетевший над США в уходящем году, использовал для связи американского интернет-провайдера. Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнгю заявил, что это был метеорологический аэростат, который случайно попал в американское воздушное пространство.

Сотрудники американской разведки установили, что китайский воздушный шар использовал для связи американского интернет-провайдера.

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