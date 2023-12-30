Сбитый над США китайский шар шпионил через американского провайдера, - NBC

Сотрудники американской разведки установили, что китайский шпионский воздушный шар, пролетевший над США в уходящем году, использовал для связи американского интернет-провайдера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Как сообщили двое нынешних и один бывший американский чиновник, шар был подключен к американской компании, чтобы отправлять и получать сообщения из Китая, прежде всего связанные с навигацией. Это соединение позволило аэростату отправлять пакетные передачи или высокоскоростные сборы данных в течение коротких промежутков времени.

По словам многих нынешних и бывших американских чиновников, администрация Байдена пыталась получить чрезвычайно секретный судебный ордер от Федерального суда по надзору за внешней разведкой на сбор разведывательной информации о нем, пока он находился над США/

Официальные лица отметили, что такое решение суда позволило бы американским спецслужбам вести электронное наблюдение за аэростатом во время его полета над США, а также при отправке и получении сообщений в Китай и из Китая, включая сообщения, которые отправлялись через американского интернет-провайдера. Решение суда не разглашается.

В то же время, компания отрицает, что китайский аэростат использовал ее сеть. Там отметили, что это решение основывается на собственном расследовании и обсуждении с американскими чиновниками.

Китай регулярно шпионит за разными странами

NBC News отмечает, что по словам многих бывших американских чиновников, китайские разведчики в прошлом тайно использовали коммерческих провайдеров в разных странах, часто в качестве резервных сетей связи. Они часто ищут зашифрованные сети либо сети с надежными протоколами безопасности, чтобы иметь возможность для безопасной связи, говорят чиновники.

Усилия США по мониторингу связи шара могут быть одной из причин, почему представители администрации Байдена настаивают на том, что они получили больше разведданных от аппарата, чем он получил во время полета над США.

Секретные данные надежно защитили

Высокопоставленные чиновники администрации заявили, что США смогли защитить чувствительные объекты на земле, поскольку они внимательно отслеживали предполагаемую траекторию полета шара. Американские военные переместили или замаскировали чувствительное оборудование, чтобы шар не мог собирать изображения или видео, пока он был над землей.

После того, как аэростат сбили 4 февраля, командующий Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD) генерал Глен ВанГерк заявил журналистам, что американские военные и разведчики приняли исчерпывающие меры для защиты от возможности сбора разведывательной информации с помощью аэростата.

После сбития аэростата, высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил, что он использовался Китаем для наблюдения и был загружен оборудованием, для сбора разведывательных сигналов.

По словам чиновника, аэростат имел несколько антенн, в том числе массив, который, скорее всего, мог собирать и геолокационную информацию. Устройство также питалось от огромных солнечных батарей, которые генерировали достаточно энергии для работы датчиков сбора разведывательной информации.

В то же время, представители оборонного ведомства и разведки заявили, что, по оценкам США, аэростат не мог передавать разведывательные данные Китаю, пока он находился над территорией страны.

Китайские воздушные шары над территорией США

В начале февраля 2023 года на севере США обнаружили высотный аэростат-зонд. Впоследствии военные установили, что объект является китайским разведывательным воздушным шаром.

Первый шар военные США сбили 4 февраля. Позже над территорией разных штатов были сбиты еще четыре похожих объекта.

В Вашингтоне предполагают, что несмотря на сбитие, Китаю удалось собрать информацию с нескольких секретных американских военных объектов. Однако в Пентагоне не смогли подтвердить, удалось ли Пекину получить разведданные в режиме реального времени.

Китай официально заявил, что объекты были метеорологическими аэростатами и обвинил администрацию Байдена в слишком жесткой и нервной реакции.

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