ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовий літак ВПС Чехії "втратив" частину кабіни під час польоту

Новость на русском → Субота 27 березня 2021 04:50
Бойовий літак ВПС Чехії "втратив" частину кабіни під час польоту Фото: штурмовик (Milan Nykodym)
Автор: Артур Родивилов

У Чехії під час тренувального польоту у легкого багатоцільового двомісного штурмовика L-159 ВПС республіки відлетіла кришка кабіни. Екіпаж літака зреагував на цю подію відповідно до інструкції.

Про це повідомила представник чеського генштабу Магдалена Дворжакова, передає Idnes.

За словами Дворжакової, пілоти знизили висоту польоту штурмовика, після чого він здійснив успішну посадку на своєму аеродромі.

Представник генштабу повідомила, що кришка кабіни була виявлена в полі. Вона зазначила, що унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Дворжакова також розповіла, що наразі причини того, що сталося вивчає комісія, що складається з фахівців ВПС, Міноборони та співробітників заводу-виробника Aero Vodochody. Польоти літаків L-159 через НП були припинені.

Нагадаємо, в грудні минулого року в Альпах у французькому департаменті Савоя розбився вертоліт. Жертвами авіакатастрофи стали п'ять осіб. Мова йде про вертоліт французької повітряної навігаційної служби.

Додамо, що наприкінці січня на Кубі зазнав аварії військовий вертоліт. Унаслідок аварії загинули п'ятеро людей, які перебували на борту.

Крім того, в Південно-Африканській Республіці впав вертоліт повітряної медичної допомоги Netcare 1. Унаслідок інциденту загинули п'ятеро медиків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі авиакатастрофа ВВС
NEWS
Ескалація на Донбасі. Четверо загиблих, вогонь у відповідь та консультації з "Нормандією": всі подробиці
Ескалація на Донбасі. Четверо загиблих, вогонь у відповідь та консультації з "Нормандією": всі подробиці
DAILY
План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда