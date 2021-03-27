Бойовий літак ВПС Чехії "втратив" частину кабіни під час польоту

У Чехії під час тренувального польоту у легкого багатоцільового двомісного штурмовика L-159 ВПС республіки відлетіла кришка кабіни. Екіпаж літака зреагував на цю подію відповідно до інструкції.

За словами Дворжакової, пілоти знизили висоту польоту штурмовика, після чого він здійснив успішну посадку на своєму аеродромі.

Представник генштабу повідомила, що кришка кабіни була виявлена в полі. Вона зазначила, що унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Дворжакова також розповіла, що наразі причини того, що сталося вивчає комісія, що складається з фахівців ВПС, Міноборони та співробітників заводу-виробника Aero Vodochody. Польоти літаків L-159 через НП були припинені.