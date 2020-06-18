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У Новій Зеландії стався потужний землетрус

Новини » Надзвичайні події     18.06.2020 - 17:24
У Новій Зеландії стався потужний землетрус
Фото: сейсмічна активність (flickr com tonyjcase)

Сила поштовхів склала 7,4 бали

Потужний землетрус силою в 7,4 бала стався на північному сході Нової Зеландії. Епіцентр залягав на глибині 33 кілометрів на південь від островів Кермадек.

Про це повідомляє Daily Mail.

Система оповіщення про цунамі в Тихому океані попередила, що небезпечні хвилі можуть виникнути в межах 300 км від епіцентру землетрусу.У Новій Зеландії стався потужний землетрус

Фото: місце розташування епіцентру землетрусу (theweathernetwork.com)

Національне агентство з надзвичайних ситуацій заявило, що прибережні райони можуть відчувати "сильні і незвичні течії, а також непередбачувані хвилі". Самій Новій Зеландії цунамі не загрожує.

Нову Зеландію трясе не вперше. Сьогоднішній землетрус стався всього через кілька днів після попереднього. 16 червня у затоці Бей-оф-Пленті стався землетрус силою 5,1 бала, глибина залягання поштовхів була 28 кілометрів.

А місяць тому землетрус стався під час прямого ефіру прем'єр-міністра країни Джасінди Ардерн, тоді сила підземних поштовхів склала 5,8 балів.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України землетрусцунами
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