У Новій Зеландії стався потужний землетрус

Сила поштовхів склала 7,4 бали
Потужний землетрус силою в 7,4 бала стався на північному сході Нової Зеландії. Епіцентр залягав на глибині 33 кілометрів на південь від островів Кермадек.
Про це повідомляє Daily Mail.
Система оповіщення про цунамі в Тихому океані попередила, що небезпечні хвилі можуть виникнути в межах 300 км від епіцентру землетрусу.
Фото: місце розташування епіцентру землетрусу (theweathernetwork.com)
Національне агентство з надзвичайних ситуацій заявило, що прибережні райони можуть відчувати "сильні і незвичні течії, а також непередбачувані хвилі". Самій Новій Зеландії цунамі не загрожує.
Нову Зеландію трясе не вперше. Сьогоднішній землетрус стався всього через кілька днів після попереднього. 16 червня у затоці Бей-оф-Пленті стався землетрус силою 5,1 бала, глибина залягання поштовхів була 28 кілометрів.
А місяць тому землетрус стався під час прямого ефіру прем'єр-міністра країни Джасінди Ардерн, тоді сила підземних поштовхів склала 5,8 балів.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Роман Калиниченко