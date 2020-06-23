У Мексиці стався потужний землетрус

У країні оголосили загрозу цунамі
Потужний землетрус силою 7,7 бала стався в Мексиці. Епіцентр знаходився в 131 км на південний схід від міста Оахака-де-Хуарес (штат Оахака).
Про це повідомляє Express.
Осередок землетрусу залягав на глибині 12 км. Поштовхи відчули і жителі столиці Мехіко.
"Це тривало приблизно хвилину, стаючи все сильніше і м'якше. Тварини трохи запанікували", - повідомив очевидець.
Після землетрусу було оголошено про загрозу цунамі для Мексики, Гондурасу, Сальвадору і Гватемали.
Про жертви і постраждалих поки не повідомлялося.
Breaking: Video shows the ground moving during magnitude 7.4 earthquake in Oaxaca, Mexico. pic.twitter.com/OZzB3ejicU— PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 23, 2020
Earthquake in Mexico City - still occurring - not sure where epicenter is nor if there is any real damage pic.twitter.com/KDAou9YhPG—
Нагадаємо, раніше у Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 7,4.
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Автор: РБК-Україна