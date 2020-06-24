Зросла кількість жертв землетрусу в Мексиці

Фото: наслідки землетрусу (Instagram/politico.sr)

Під завалами знайшли ще трьох осіб

Кількість загиблих жителів мексиканського штату Оахака внаслідок землетрусу зросла до чотирьох. Раніше було відомо про одну жертву.

Про це повідомляє геологічна служба США.

Магнітуда 7,5 була приблизно - саме такої сили були підземні поштовхи

Першого загиблого виявили в місті Крусесіта. Пізніше під завалами і руйнуваннями, які почалися слідом за землетрусом, знайшли ще три тіла. Також відомо про близько 30 поранених.

Фото: наслідки землетрусу (Instagram/politico.sr)

Крім того, підземними поштовхами були пошкоджені дороги, лінії електропередач, лікарні, кілька церков.

Нагадаємо, осередок землетрусу залягав на глибині 12 км, а після землетрусу оголосили про загрозу цунамі для Мексики, Гондурасу, Сальвадору і Гватемали.

Раніше у Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 7,4.

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Автор: РБК-Україна