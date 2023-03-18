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Альтернативная реальность. Россия утверждает, что продлила зерновую сделку на 60 дней

Фото: Россия утверждает, что продлила зерновую сделку на 60 дней (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия якобы давала согласие на продление зерновой сделки только на 60 дней, а не на 120.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представительницы МИД РФ Марии Захаровой в комментарии "РИА-Новости".

"Мы видим сообщения от сторон зерновой сделки, о том, что сделка продлена на 120 дней, мы неоднократно заявляли - и МИД, и представители России при ООН, о том, что российская сторона уведомила все стороны сделки о том, что продлевает сделку на 60 дней", - приводит заявление Захаровой пропагандистское издание.

При этом чиновница добавила, что все стороны были уведомлены о требованиях России продлить зерновую сделку только на 60 дней не только в устном, но и в письменном виде.

Стоит заметить, что существует два документа о зерновом коридоре. Один из них подписали ООН, Турция и Россия, а другой, зеркальный, - ООН, Турция и Украина.

Напомним, сегодня, 18 марта, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что зерновая сделка была продлена на 120 дней.

При этом Россия несколько дней назад заявляла о продлении соглашении только на 60 дней, несмотря на то, что это противоречит документу, который она подписала с Турцией и ООН.

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ООНРоссийская ФедерацияМИД РФзерновой коридорТурцияМария Захарова