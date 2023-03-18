Альтернативна реальність. Росія стверджує, що продовжила зернову угоду на 60 днів

Росія нібито давала згоду на продовження зернових угод лише на 60 днів, а не на 120.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представниці МЗС РФ Марії Захарової в коментарі "РИА-Новости".
"Ми бачимо повідомлення від сторін зернової угоди, про те, що угоду продовжено на 120 днів, ми неодноразово заявляли - і МЗС, і представники Росії при ООН, про те, що російська сторона повідомила всі сторони угоди про те, що продовжує угоду на 60 днів", - наводить заяву Захарової пропагандистське видання.
При цьому чиновниця додала, що всі сторони були повідомлені про вимоги Росії продовжити зернову угоду на 60 днів не тільки в усно, але й письмово.
Варто зауважити, що є два документи про зерновий коридор. Один з них підписали ООН, Туреччина та Росія, а інший, дзеркальний, - ООН, Туреччина та Україна.
Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков розповів, що зернову угоду було продовжено на 120 днів.
При цьому Росія кілька днів тому заявляла про продовження угоди лише на 60 днів, незважаючи на те, що це суперечить документу, який вона підписала з Туреччиною та ООН.
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