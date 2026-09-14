Альтернативы морю нет: без разблокировки портов под угрозой окажется посевная

У Украины нет полноценной альтернативы черноморским портам для экспорта промышленной и аграрной продукции. Дунайские порты и западные пограничные переходы могут являться только дополнительными маршрутами, но не способны заменить море по объемам перевозок.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова директора Центра транспортных стратегий Сергея Вовка.
По его словам, заявления о том, что до 75% морских грузов можно переориентировать на альтернативные маршруты, не отвечают реальности.
"Никакой альтернативы морским портам Черного моря в Украине нет. В лучшем случае мы можем рассматривать дунайские порты и западные пограничные переходы как дополнительный вариант, но он не способен решить проблемы ни промышленных, ни аграрных экспортеров", - подчеркнул эксперт.
Он объясняет, что Украине необходимо перевозить около 5-6 млн. тонн грузов ежемесячно: европейская транспортная система пока не готова работать с такими объемами.
Кроме инфраструктурных ограничений, остаются вопросы взаимодействия с отдельными странами - ведь условия транзита необходимо согласовывать с каждым государством, через территорию которого могут проходить украинские грузы.
По мнению директора ЦТС, критическим сроком решения проблемы является ноябрь-декабрь. Если до сих пор не удастся обеспечить полноценный экспорт, это может создать риски для следующей посевной кампании.
Из-за роста логистических затрат, которые в конечном итоге переводятся на агропроизводителей, у них может не хватить средств на закупку горючего, удобрений и семян.
"Вопрос чрезвычайно критически важен", - подчеркнул Вовк.
Он считает, что дипломатические и другие возможности Украины должны быть направлены, прежде всего, на поиск механизмов восстановления полноценного обслуживания украинских морских грузопотоков.
Ключевая задача – именно возобновление работы черноморского экспорта, поскольку сухопутные и речные маршруты могут лишь частично снизить потери, но не заменить морские порты.
Ранее в Украинском национальном комитете Международной Торговой Палаты заявили, что блокада портов может стоить Украине более 10% ВВП : Украина может потерять около 17 млрд. долларов экспортной выручки и еще 8,5 млрд. долларов налоговых поступлений, а более 30 млн. тонн агропродукции не попадут на мировые рынки.
Подробнее о том, как остановка судоходства из-за атак РФ это может ударить по украинской экономике, есть ли альтернативы, и как можно разблокировать порты, читайте в материале РБК-Украина .