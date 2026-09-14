Альтернативы морю нет: без разблокировки портов под угрозой окажется посевная

Альтернативы портам Черного моря нет

По его словам, заявления о том, что до 75% морских грузов можно переориентировать на альтернативные маршруты, не отвечают реальности.



"Никакой альтернативы морским портам Черного моря в Украине нет. В лучшем случае мы можем рассматривать дунайские порты и западные пограничные переходы как дополнительный вариант, но он не способен решить проблемы ни промышленных, ни аграрных экспортеров", - подчеркнул эксперт.



Он объясняет, что Украине необходимо перевозить около 5-6 млн. тонн грузов ежемесячно: европейская транспортная система пока не готова работать с такими объемами.

Есть вопросы по транзиту

Кроме инфраструктурных ограничений, остаются вопросы взаимодействия с отдельными странами - ведь условия транзита необходимо согласовывать с каждым государством, через территорию которого могут проходить украинские грузы.



По мнению директора ЦТС, критическим сроком решения проблемы является ноябрь-декабрь. Если до сих пор не удастся обеспечить полноценный экспорт, это может создать риски для следующей посевной кампании.

Из-за роста логистических затрат, которые в конечном итоге переводятся на агропроизводителей, у них может не хватить средств на закупку горючего, удобрений и семян.



"Вопрос чрезвычайно критически важен", - подчеркнул Вовк.

Реки не смогут заменить море

Он считает, что дипломатические и другие возможности Украины должны быть направлены, прежде всего, на поиск механизмов восстановления полноценного обслуживания украинских морских грузопотоков.

Ключевая задача – именно возобновление работы черноморского экспорта, поскольку сухопутные и речные маршруты могут лишь частично снизить потери, но не заменить морские порты.