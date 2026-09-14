Альтернативи морю немає: без розблокування портів під загрозою опиниться посівна

Альтернативи портам Чорного моря немає

За його словами, заяви про те, що до 75% морських вантажів можна переорієнтувати на альтернативні маршрути, не відповідають реальності.



"Ніякої альтернативи морським портам Чорного моря в Україні наразі немає. У кращому випадку ми можемо розглядати дунайські порти і західні прикордонні переходи як додатковий варіант, але він не здатний вирішити проблеми ні промислових, ні аграрних експортерів", - наголосив експерт.



Він пояснює, що Україні необхідно перевозити близько 5-6 млн тонн вантажів щомісяця: європейська транспортна система наразі не готова працювати з такими обсягами.

Є питання щодо транзиту

Крім інфраструктурних обмежень, залишаються питання взаємодії з окремими країнами - адже умови транзиту необхідно окремо погоджувати з кожною державою, через територію якої можуть проходити українські вантажі.



На думку директора ЦТС, критичним терміном для вирішення проблеми є листопад-грудень. Якщо до цього часу не вдасться забезпечити повноцінний експорт, це може створити ризики вже для наступної посівної кампанії.

Через зростання логістичних витрат, які зрештою перекладаються на агровиробників, у них може не вистачити коштів на закупівлю пального, добрив і насіння.



"Питання надзвичайно критично важливе", - наголосив Вовк.

Річки не зможуть замінити море

Він вважає, що дипломатичні та інші можливості України мають бути спрямовані насамперед на пошук механізмів відновлення повноцінного обслуговування українських морських вантажопотоків.

Ключове завдання - саме відновлення роботи чорноморського експорту, оскільки сухопутні та річкові маршрути можуть лише частково зменшити втрати, але не замінити морські порти.