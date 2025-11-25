ua en ru
Альтернативы не будет. Европа решила работать с мирным планом США, - Стармер

Лондон, Вторник 25 ноября 2025 15:55
Альтернативы не будет. Европа решила работать с мирным планом США, - Стармер Фото: Кир Стармер, премьер Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европа будет работать над мирным планом, который инициировали США. Собственный план разрабатывать не планируется.

Как передает РБК-Украина, об этом во время выступления в Палате общин заявил премьер Британии Кир Стармер.

Стармер рассказал, что на саммите "Большой двадцатки", который прошел в ЮАР 20-21 ноября, состоялась интенсивная дискуссия по поводу мирного плана США с участием "ряда ключевых союзников" - Франции и Германии, а также основных союзников из "коалиции решительных".

"Был достигнут твердый консенсус о том, что мы должны работать с существующим текстом, хотя некоторые его части являются неприемлемыми, но другие части являются существенными, а не с другим текстом", - обратил внимание премьер.

По его словам, именно такой процесс происходил в Женеве во время встречи украинской и американской делегаций.

Слухи о мирном плане Европы

Напомним, 23 ноября западные СМИ написали о том, что страны Европы разработали собственный мирный план для завершения войны в Украине.

Это произошло после того, как США объявили о создании мирного плана, который состоит из 28 пунктов, и представили его украинским чиновникам в Киеве.

Согласно слухам, европейские страны предложили, чтобы вопрос территорий обсуждался исключительно на основании текущей линии фронта. США же предлагали передать Донецкую и Луганскую область под контроль России.

Также европейский план предусматривал полное прекращение огня - в небе, на суше и на море, чтобы затем начать переговоры между Киевом и Москвой.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что европейский план, который появился в СМИ, России "не подходит".

