Альтернативы не будет. Европа решила работать с мирным планом США, - Стармер

Европа будет работать над мирным планом, который инициировали США. Собственный план разрабатывать не планируется.

Как передает РБК-Украина , об этом во время выступления в Палате общин заявил премьер Британии Кир Стармер.

Стармер рассказал, что на саммите "Большой двадцатки", который прошел в ЮАР 20-21 ноября, состоялась интенсивная дискуссия по поводу мирного плана США с участием "ряда ключевых союзников" - Франции и Германии, а также основных союзников из "коалиции решительных".

"Был достигнут твердый консенсус о том, что мы должны работать с существующим текстом, хотя некоторые его части являются неприемлемыми, но другие части являются существенными, а не с другим текстом", - обратил внимание премьер.

По его словам, именно такой процесс происходил в Женеве во время встречи украинской и американской делегаций.