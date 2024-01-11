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Альтернатива нотариусу. Как украинцам засвидетельствовать документы в Чехии

Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинским беженцам в Чехии в организациях или учреждениях нередко приходится предоставлять разные документы. Оригиналы обычно не возвращают, поэтому лучше оставлять заверенные копии.

Проще всего заверить документы в пунктах Czech POINT, которые расположены в почтовых отделениях или государственных учреждениях, сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Czech POINT в Чехии – это государственный орган, дающий возможность доступа к различным реестрам, а его сотрудники имеют право заверять подписи. Этот информационный национальный терминал для подачи и удостоверения документов был создан, чтобы упростить коммуникацию людей с государственными учреждениями.

Услуги Czech POINT доступны более чем в 7100 местах в Чехии. Чаще всего – в почтовых отделениях, органах местного самоуправления, в некоторых посольствах.

В этих пунктах можно получить следующие услуги:

  • официально засвидетельствовать документы. На чешском языке "хочу засвидетельствовать документ/подпись/копию" будет "chci overi listinu/podpis/kopie";
  • перевести письменные документы в электронную форму и наоборот;
  • получить eRecept (электронный рецепт) и eOčkoвание (электронный сертификат о вакцинации);
  • получить информацию о ходе дел об административном нарушении и подать заявление о начале административного процесса;
  • получить и засвидетельствовать данные из публичных и непубличных информационных реестров (оформить выписки из Реестра предпринимателей, зарегистрированных в Лицензионной палате, из Коммерческого реестра, из Реестра неплатежеспособных предприятий и организаций, Реестра судимостей, Кадастра недвижимости, оценки водителя по баллам, из Уголовного реестра);

С собой нужно иметь документ для подтверждение личности (паспорт, водительское удостоверение или вид на длительное проживание в Чехии), при необходимости доверенность, свидетельство о рождении ребенка или решение суда (в случае законного представителя). Также – деньги для оплаты услуг.

Напомним, мы писали, что в Чехии открылась онлайн-регистрация на продление защиты. После записи на прием в отделение МВД статус будет действовать до 30 сентября 2024 года.

Также мы рассказывали,что изменится для украинцев в Чехии в этом году. Страна постепенно корректирует программу поддержки, чтобы поощрить украинцев интегрироваться.

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