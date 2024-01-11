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Альтернатива нотаріусу. Як українцям засвідчити документи у Чехії

Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українським біженцям у Чехії в організаціях чи установах нерідко доводиться надавати різні документи. Оригінали зазвичай не повертають, тому краще залишати засвідчені копії.

Найпростіше завірити документи у пунктах Czech POINT, які розташовані у поштових відділеннях чи державних установах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Czech POINT у Чехії – це державний орган, який дає можливість доступу до різноманітних реєстрів, а його співробітники мають право завіряти підписи. Цей інформаційний національний термінал для подачі та засвідчення документів створили, щоб спростити комунікацію людей із державними установами.

Послуги Czech POINT доступні у понад 7100 місцях у Чехії. Найчастіше – у поштових відділеннях, органах місцевого самоврядування, у деяких посольствах.

У цих пунктах можна отримати такі послуги:

  • офіційно засвідчити документи. Чеською мовою "хочу засвідчити документ/підпис/копію" буде "chci ověřit listinu/podpis/kopie";
  • перевести письмові документи в електронну форму та навпаки;
  • отримати eRecept (електронний рецепт) та eOčkování (електронний сертифікат про вакцинацію);
  • отримати інформацію про перебіг справ про адміністративне порушення та подати заяву про початок адміністративного процесу;
  • отримати та засвідчити дані з публічних і непублічних інформаційних реєстрів (оформити витяги з Реєстру підприємців, зареєстрованих у Ліцензійній палаті, з Комерційного реєстру, з Реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій, Реєстру судимостей, Кадастру нерухомості, з оцінювання водія за балами, з Кримінального реєстру);

Із собою треба мати документ на підтвердження особи (паспорт, водійське посвідчення чи посвідку про довготривале проживання у Чехії), за потреби довіреність, свідоцтво про народження дитини або рішення суду (у разі законного представника). Також – гроші для оплати послуг.  

Нагадаємо, ми писали, що у Чехії відкрилася онлайн-реєстрація на продовження захисту. Після запису на прийом у відділення МВС статус діятиме до 30 вересня 2024 року.

Також ми розповідали, що зміниться для українців у Чехії цього року. Країна поступово коригує програму підтримки, щоб заохотити українців інтегруватися.

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