Альтернатива НАТО: Кэллог призвал к созданию нового альянса с участием Украины

Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог призвал к созданию новой оборонной системы из-за неспособности НАТО эффективно реагировать на глобальные конфликты, куда могла бы войти Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Во время выступления на телевидении Кэллог раскритиковал союзников по Альянсу за их позицию по конфликту в Иране, назвав организацию "трусливой".
По его мнению, Соединенным Штатам стоит переосмыслить имеющиеся партнерства и рассмотреть возможность выхода из блока.
"НАТО превращается в трусов. Возможно, нам нужно новое НАТО, новая оборонная система", - заявил генерал.
Он напомнил о статье 13 Североатлантического договора, которая позволяет любой стране покинуть Альянс через год после официального уведомления.
Кэллог предложил формировать альянсы со странами, которые реально готовы к борьбе. Среди потенциальных партнеров он назвал Японию, Австралию, Польшу и обновленную Германию. Также он отдельно отметил роль Украины.
"Даже Украина, которая также доказала свою эффективность как хороший союзник", - подчеркнул Келлог.
Это мнение поддержал и бывший госсекретарь Майк Помпео. Он назвал положение дел в Альянсе "ужасным" и отметил, что США должны фундаментально пересмотреть, на кого из партнеров они действительно могут положиться в критических миссиях.
Бывшая заместитель советника по национальной безопасности Виктория Коутс добавила, что НАТО продемонстрировала свою "незначительность", поскольку не смогла справиться с крупнейшей войной в Европе со времен Второй мировой.
По ее словам, пример успешного сотрудничества США с Израилем доказывает, что Вашингтон может достигать целей с мотивированными союзниками вне громоздких структур.
Напомним, разговоры о возможном выходе США из Альянса активизировались после того, как президент США Дональд Трамп открыто назвал организацию "бумажным тигром". Он обвинил европейских партнеров в нежелании брать на себя военную ответственность, в частности в вопросе обеспечения безопасности для снижения мировых цен на нефть.
Ситуация обострилась 1 апреля 2026 года, когда Белый дом официально подтвердил, что рассматривает сценарий выхода из НАТО. Причиной стал отказ союзников поддержать американскую операцию против Ирана, что Трамп расценил как предательство общих интересов безопасности.
Как писало РБК-Украина, несмотря на сложность юридической процедуры денонсации договора, администрация Трампа уже сейчас может прибегнуть к ограничению финансовых взносов и отзыву американских военных с ключевых баз в Европе.