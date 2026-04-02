Альтернатива НАТО: Кэллог призвал к созданию нового альянса с участием Украины

Критика НАТО и предложение альтернативы

Во время выступления на телевидении Кэллог раскритиковал союзников по Альянсу за их позицию по конфликту в Иране, назвав организацию "трусливой".

По его мнению, Соединенным Штатам стоит переосмыслить имеющиеся партнерства и рассмотреть возможность выхода из блока.

"НАТО превращается в трусов. Возможно, нам нужно новое НАТО, новая оборонная система", - заявил генерал.

Он напомнил о статье 13 Североатлантического договора, которая позволяет любой стране покинуть Альянс через год после официального уведомления.

Новая конфигурация союзников

Кэллог предложил формировать альянсы со странами, которые реально готовы к борьбе. Среди потенциальных партнеров он назвал Японию, Австралию, Польшу и обновленную Германию. Также он отдельно отметил роль Украины.

"Даже Украина, которая также доказала свою эффективность как хороший союзник", - подчеркнул Келлог.

Это мнение поддержал и бывший госсекретарь Майк Помпео. Он назвал положение дел в Альянсе "ужасным" и отметил, что США должны фундаментально пересмотреть, на кого из партнеров они действительно могут положиться в критических миссиях.

Бывшая заместитель советника по национальной безопасности Виктория Коутс добавила, что НАТО продемонстрировала свою "незначительность", поскольку не смогла справиться с крупнейшей войной в Европе со времен Второй мировой.

По ее словам, пример успешного сотрудничества США с Израилем доказывает, что Вашингтон может достигать целей с мотивированными союзниками вне громоздких структур.