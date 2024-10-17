Альтернатива НАТО? Может ли Украина создать ядерное оружие и почему об этом заговорили

Содержание

Что Зеленский сказал Трампу

Сегодня днем, проводя пресс-конференцию в Брюсселе, Зеленский рассказал о разговоре с Трампом во время визита в США. По словам главы государства, он обсуждал с кандидатом в президенты США возможность членства Украины в НАТО и сказал:

"Или у Украины будет ядерное оружие и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодняшний день мы не знаем действенные альянсы".

Свою мысль он объяснил тем, что в прошлом Украина отдала ядерное оружие в обмен на гарантии, предусмотренные Будапештским меморандумом, но он оказался бездейственным. Поэтому Киев не доверяет подобным документам и считает членство в НАТО единственной эффективной защитой от агрессии.

Что написал Bild о ядерном оружии и Украине

После заявления Зеленского немецкое издание Bild опубликовало информацию от своего журналиста-аналитика Юлиана Репке, в котором говорилось, что якобы в Украине всерьез обсуждают создание ядерного оружия.

По словам Репке, неназванный украинский высокопоставленный чиновник сказал ему несколько месяцев назад, что Украина не смирится с повторным походом России на Киев и будет вынуждена в таком случае восстановить ядерный арсенал.

"У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу", - привел Репке слова этого неназванного чиновника.

РБК-Украина по поводу этой публикации Bild обратилось за комментарием к Офису президента Украины. Там ответили, что информация, распространенная Bild, не соответствует действительности.

Позже на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО эту информацию опроверг и сам украинский президент.

"Мы никогда не говорили, что готовимся создать ядерное оружие", - подчеркнул Зеленский.

Может ли Украина создать ядерное оружие и почему об этом говорят

При желании Украина смогла бы создать ядерное оружие, используя отработанное ядерное топливо из атомных электростанций, сказал в комментарии РБК-Украина эксперт по региональной безопасности Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

"И у нас достаточно физиков, которые всегда знали, как сделать ядерное оружие, по крайней мере, теоретически. Поэтому я думаю технически это возможно", - сказал он.

Но, по его словам, такая опция никогда не являлась "планом А" и вряд ли в руководстве Украины она всерьез рассматривается. По мнению Ижака, членство безъядерной Украины в НАТО, но с присоединением к системе расширенного ядерного сдерживания, было бы лучшим вариантом.

"Когда Украина отказывалась от ядерного оружия, мы не просто вывезли ядерное оружие со своей территории, мы отказались сознательно от его разработки. Украина отказалась от такой опции, но она всегда была. Но, если такая сложная ситуация, как сейчас, когда ядерная страна хочет уничтожить нас, конечно, если нас не берут в НАТО, то ставить вопросы защиты другими путями, включая создание ядерного оружия, можно", - добавил эксперт.

По мнению Ижака, никто в Украине не планирует отказываться от членства в НАТО в обмен на создание ядерного оружия, но такие дискуссии могут подталкивать партнеров к выполнению плана победы, который предложил Зеленский. В том числе - в части приглашения Украины в НАТО.

"Я думаю, что мы им напоминаем, что у нас есть и другие варианты, что не надо нам отказывать в членстве в НАТО... На самом деле, никто не хотел бы, чтобы Украина была вынуждена идти по ядерному пути, чего на самом деле и мы не хотим, но мы дали понять нашим партнерам, что и они не хотят, чтобы Украина шла по ядерному пути", - резюмировал он.